Napoli, trauma cranico per Osimhen: l’attaccante in osservazione (Di domenica 21 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Victor Osimhen ha riportato un trauma cranico nel contrasto con Romero al 1? di recupero di Atalanta-Napoli al Gewiss Stadium di Bergamo. Lo riporta l’Ansa. Gli e’ stato riscontrato all’ospedale Papa Giovanni XXIII del capoluogo orobico dove era stato trasportato immediatamente dopo il soccorso in campo. Il centravanti degli azzurri è caduto con la testa innaturalmente all’indietro: dopo l’intervento immediato della Croce Rossa, Osimhen e’ stato trasportato in stato di incoscienza sull’ambulanza, riprendendo i sensi durante il viaggio verso il nosocomio pubblico cittadino L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 21 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Victorha riportato unnel contrasto con Romero al 1? di recupero di Atalanta-al Gewiss Stadium di Bergamo. Lo riporta l’Ansa. Gli e’ stato riscontrato all’ospedale Papa Giovanni XXIII del capoluogo orobico dove era stato trasportato immediatamente dopo il soccorso in campo. Il centravanti degli azzurri è caduto con la testa innaturalmente all’indietro: dopo l’intervento immediato della Croce Rossa,e’ stato trasportato in stato di incoscienza sull’ambulanza, riprendendo i sensi durante il viaggio verso il nosocomio pubblico cittadino L'articolo proviene da Anteprima24.it.

RaiSport : Trauma cranico per @victorosimhen9. L'attaccante del @sscnapoli ha ripreso conoscenza e resta in osservazione per g… - zazoomblog : Atalanta-Napoli paura per Osimhen Trasportato in ospedale trauma cranico - #Atalanta-Napoli #paura #Osimhen… - FrancescoRoma78 : RT @BombeDiVlad: ?? ULTIM’ORA - Stando a quanto riportato dall'Ansa l'attaccante del #Napoli Victor #Osimhen, uscito in barella durante il m… - GIUSPEDU : RT @BombeDiVlad: ?? ULTIM’ORA - Stando a quanto riportato dall'Ansa l'attaccante del #Napoli Victor #Osimhen, uscito in barella durante il m… - darioderrico : RT @BombeDiVlad: ?? ULTIM’ORA - Stando a quanto riportato dall'Ansa l'attaccante del #Napoli Victor #Osimhen, uscito in barella durante il m… -