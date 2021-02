Napoli-Atalanta, paura Osimhen: riprende conoscenza, in corso accertamenti in ospedale (Di domenica 21 febbraio 2021) paura per Victor Osimhen.Importanti novità sulle condizioni di Victor Osimhen che, dopo avere sbattuto la testa, è caduto a terra privo di sensi. All'89° della sfida contro l'Atalanta, il nigeriano, è atterrato sul terreno di gioco battendo la testa. Immediati i soccorsi dei medici presenti che hanno prontamente trasportato il calciatore in barella fuori dal campo. Mentre veniva portato in ospedale per accertamenti, il calciatore ha ripreso i sensi. Come riportato da "Sky Sport", Osimhen, adesso si trova al "Papa Giovanni XXIII" di Bergamo per ulteriori esami. Leggi su mediagol (Di domenica 21 febbraio 2021)per Victor.Importanti novità sulle condizioni di Victorche, dopo avere sbattuto la testa, è caduto a terra privo di sensi. All'89° della sfida contro l', il nigeriano, è atterrato sul terreno di gioco battendo la testa. Immediati i soccorsi dei medici presenti che hanno prontamente trasportato il calciatore in barella fuori dal campo. Mentre veniva portato inper, il calciatore ha ripreso i sensi. Come riportato da "Sky Sport",, adesso si trova al "Papa Giovanni XXIII" di Bergamo per ulteriori esami.

