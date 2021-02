Milan – Inter 0-3. I nerazzurri si prendono il derby con doppietta di Lautaro e Lukaku: ora la candidatura per lo scudetto è ufficiale (Di domenica 21 febbraio 2021) Una candidatura ufficiale e autorevole: è quella dell’Inter per la vittoria finale del campionato italiano 2020/2021. E’ il verdetto che arriva dal derby di Milano della 23esima giornata (qui i tabellini): Inter che vince 3 a 0 sui cugini rossoneri e vola a più quattro in classifica, consolidando il primato e dicendo chiaramente che se c’è una squadra che può rompere dopo nove anni il dominio bianconero sulla Serie A, quella è l’Inter appunto. Una vittoria chiara, netta, che arriva nel giorno del saluto a Mauro Bellugi, difensore e pezzo di storia nerazzurro, ricordato prima della gara e col lutto sulle maglie dei calciatori dell’Iner, protagonista della vittoria dello scudetto del 1971, quello della clamorosa rimonta proprio sul ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 21 febbraio 2021) Unae autorevole: è quella dell’per la vittoria finale del campionato italiano 2020/2021. E’ il verdetto che arriva daldio della 23esima giornata (qui i tabellini):che vince 3 a 0 sui cugini rossoneri e vola a più quattro in classifica, consolidando il primato e dicendo chiaramente che se c’è una squadra che può rompere dopo nove anni il dominio bianconero sulla Serie A, quella è l’appunto. Una vittoria chiara, netta, che arriva nel giorno del saluto a Mauro Bellugi, difensore e pezzo di storia nerazzurro, ricordato prima della gara e col lutto sulle maglie dei calciatori dell’Iner, protagonista della vittoria dellodel 1971, quello della clamorosa rimonta proprio sul ...

Inter : ?? | GOL DEL MESE Precisione e freddezza: è di @ChrisEriksen8 il miglior gol del mese di gennaio con la sua punizio… - Inter : ?? | CONCENTRAZIONE Facce da #DerbyMilano! ?? ???? #Lautaro Martinez ???? Ivan #Perisic ???? Milan #Skriniar ???? Marcelo… - GOAL_ID : FT: Milan 0-3 Inter Il Biscione merajai Derby della Madonnina! - PianetaMilan : #MilanInter, #Handanovic a @DAZN_IT: 'Abbiamo tante qualità, non esistono parate facili' - #Calcio @SerieA #SerieA… - laremi_guido : @retronebbia Di sicuro all'Inter #Handanovic, credo non ci sia un tifoso nerazzurro che non riconosca quella di ogg… -