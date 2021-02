Luna Rossa-New Zealand, America’s Cup 2021 date: programma, orari, tv, calendario (Di domenica 21 febbraio 2021) Luna Rossa affronterà Team New Zealand nel match race che metterà in palio la America’s Cup 2021, il trofeo sportivo più antico al mondo. L’equipaggio italiano si è reso protagonista di un’autentica cavalcata nella baia di Auckland (Nuova Zelanda), dove prima ha demolito American Magic in una semifinale a senso unico (4-0) e poi ha surclassato Ineos Uk con un travolgente 7-1 in una Finale senza storia. Doveva esserci battaglia contro i britannici, invece Team Prada Pirelli ha ruggito prepontentemente nel Golfo di Hauraki e ha tartassato la flotta del magnate Jim Ratcliffe, rispedendo a casa i suoi 125 milioni di euro e il quattro volte Campione Olimpico Ben Ainslie. Luna Rossa avrà così la possibilità di tentare l’assalto alla Vecchia Brocca per la seconda volta nella ... Leggi su oasport (Di domenica 21 febbraio 2021)affronterà Team Newnel match race che metterà in palio laCup, il trofeo sportivo più antico al mondo. L’equipaggio italiano si è reso protagonista di un’autentica cavalcata nella baia di Auckland (Nuova Zelanda), dove prima ha demolito American Magic in una semifinale a senso unico (4-0) e poi ha surclassato Ineos Uk con un travolgente 7-1 in una Finale senza storia. Doveva esserci battaglia contro i britannici, invece Team Prada Pirelli ha ruggito prepontentemente nel Golfo di Hauraki e ha tartassato la flotta del magnate Jim Ratcliffe, rispedendo a casa i suoi 125 milioni di euro e il quattro volte Campione Olimpico Ben Ainslie.avrà così la possibilità di tentare l’assalto alla Vecchia Brocca per la seconda volta nella ...

