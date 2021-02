Litigata tra due ex vipponi dietro le quinte del GF Vip: “Ha lanciato la scarpa, lui è caduto a terra” (Di domenica 21 febbraio 2021) Una volta uscito dalla casa del GF Vip Giacomo Urtis ha regalato un orologio di lusso all’amico Mario Ermito. Proprio questo cadeau ha scatenato una Litigata tra i due vipponi. Stando a quanto dichiarato da Gabriele Parpiglia a Casa Chi, Mario avrebbe provato a vendere l’orologio del chirurgo dei vip, che ovviamente non l’ha presa bene e nel backstage del GF Vip gli ha lanciato una scarpa. “La situazione è molto seria. Mario ha avuto la bella idea di metterlo subito su piazza e venderlo al miglior offerente. Sta valutando le proposte che gli arrivani nei DM di Instagram, me l’ha detto lui. Nella puntata di lunedì Ermito si è presentato senza orologio e dinanzi alla domanda di Giacomo ‘Dov’è il mio orologio?’, Ermito non ha saputo rispondere, allora Urtis, sempre dietro le quinte, e ... Leggi su biccy (Di domenica 21 febbraio 2021) Una volta uscito dalla casa del GF Vip Giacomo Urtis ha regalato un orologio di lusso all’amico Mario Ermito. Proprio questo cadeau ha scatenato unatra i due. Stando a quanto dichiarato da Gabriele Parpiglia a Casa Chi, Mario avrebbe provato a vendere l’orologio del chirurgo dei vip, che ovviamente non l’ha presa bene e nel backstage del GF Vip gli hauna. “La situazione è molto seria. Mario ha avuto la bella idea di metterlo subito su piazza e venderlo al miglior offerente. Sta valutando le proposte che gli arrivani nei DM di Instagram, me l’ha detto lui. Nella puntata di lunedì Ermito si è presentato senza orologio e dinanzi alla domanda di Giacomo ‘Dov’è il mio orologio?’, Ermito non ha saputo rispondere, allora Urtis, semprele, e ...

