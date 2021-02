Lapo Elkann si complimenta | “Brava Inter | speriamo di trovarci presto a duellare”

(Di domenica 21 febbraio 2021) Ancheha voluto fare i suoi personali complimenti all', che con la grande vittoria di oggi nel derby ha lanciato la prima fuga-scudetto di questo campionato di Serie A. I nerazzurri ora hanno 4 punti di vantaggio sul Milan, in attesa della Juventus che deve ancora giocare due partite, con Crotone e Napoli. Ecco il post su Twitter con cuiha volutorsi con la squadra di Conte: "Guardando alla classifica avrei preferito vincesse il Milan, ma non posso non fare i complimenti all’per come sta giocando questo campionato . Mi auguro diin vetta a".embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/...

