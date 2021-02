Isola dei Famosi: svelati i due naufraghi che sostituiranno Ciacci e Goria (Di lunedì 22 febbraio 2021) L’Isola dei Famosi tornerà su Canale 5 con Ilary Blasi da venerdì 12 marzo ed è ormai notizia certa che – nonostante avessero firmato il contratto – non partiranno per l’Honduras né Giovanni Ciacci, né Amedeo Goria, dato che entrambi non avrebbero superato alcuni esami medici. Quest’anno, infatti, al contrario delle scorse edizioni, gli esami medici per poter partecipare al reality show devono essere perfetti. Il giornalista sportivo, ad esempio, nonostante goda di ottima salute, non è potuto partire perché gli sono state trovate delle extra sistole al cuore. Chi prenderà il posto di Ciacci e Goria? A fare i nomi dei due nuovi naufraghi è stato il portale TvBlog ed entrambi sono meh. I novelli naufraghi sarebbero l’ex gieffina Daniela Martani e lo ... Leggi su biccy (Di lunedì 22 febbraio 2021) L’deitornerà su Canale 5 con Ilary Blasi da venerdì 12 marzo ed è ormai notizia certa che – nonostante avessero firmato il contratto – non partiranno per l’Honduras né Giovanni, né Amedeo, dato che entrambi non avrebbero superato alcuni esami medici. Quest’anno, infatti, al contrario delle scorse edizioni, gli esami medici per poter partecipare al reality show devono essere perfetti. Il giornalista sportivo, ad esempio, nonostante goda di ottima salute, non è potuto partire perché gli sono state trovate delle extra sistole al cuore. Chi prenderà il posto di? A fare i nomi dei due nuoviè stato il portale TvBlog ed entrambi sono meh. I novellisarebbero l’ex gieffina Daniela Martani e lo ...

