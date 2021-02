Inter | siparietto Guidolin-Handanovic | “Avevi due ferri da stiro” | “No | tu non giocavi da dietro”

(Di domenica 21 febbraio 2021) “Quando ti allenavo io nonla palla dadue piedi comeda”. Francescoprova a strappare un sorriso a Samiral termine del derby Milan-0-3, ma il portiere sloveno, allenato dal tecnico ai tempi dell’Udinese, gli risponde per le rime dando vita a undavvero comico: “No. ti sbagli mister, sei tu che nonda, conosco il tuo gioco”. Il portiere nerazzurro si gode i miglioramenti di questa squadra ora candidata numero uno per lo scudetto: “L’ha cominciato a cambiare dai tempi di Spalletti, si stanno aggiungendo pezzi e si sta lavorando. Ci vuole tempo per costruire una squadra e farla giocare, servono ...

...La Lazio è chiamata obbligatoriamente a rispondere dopo il ko di domenica scorsa contro l'. La ... Simpatico ildell'esultanza dello spagnolo che dedica i festeggiamenti in stile Spider - ...PALERMO -calcistico tra il presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè, accanito tifoso della Juventus,... E Cracolici: 'Non so, io seguo solo l''. Stasera è in programma la sfida di ...“Quando ti allenavo io non giocavi la palla da dietro, avevi due piedi come ferri da stiro”. Francesco Guidolin prova a strappare un sorriso a Samir Handanovic al termine del derby Milan-Inter 0-3, ma ...“Per il portiere non c’è mai una cosa facile, gli errori succedono sulle cose facile. La parata più difficile è sempre la prossima. Ci sono tante componenti, non si può parlare solo del gruppo, ma anc ...