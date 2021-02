Il Premier Draghi fa un importante annuncio (Di domenica 21 febbraio 2021) Una mossa che non ha solo scopi umanitari ma anche marcati risvolti geopolitici, ovvero rispondere al forte attivismo nella "diplomazia dei vaccini" mostrato dalla Russia e, soprattutto, dalla Cina, che ha colto l'occasione per espandere la sua già imponente influenza sull'Africa e sul Sud-Est asiatico consegnando i farmaci di sua produzione a nazione che altrimenti non avrebbero avuto alternative immediate. "Senza solidarietà globale" il Covid-19 "non può essere sconfitto", ha avvertito il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus. "I vaccini stanno dando una concreta speranza di controllare la pandemia ma abbiamo bisogno che i governi finanzino subito il programma Covax, abbiamo bisogno che i produttori condividano tutte le dosi a loro disposizione". A fare la parte del leone sono gli Stati Uniti. Il presidente Usa, Joe Biden, ha messo sul piatto 4 miliardi di ... Leggi su howtodofor (Di domenica 21 febbraio 2021) Una mossa che non ha solo scopi umanitari ma anche marcati risvolti geopolitici, ovvero rispondere al forte attivismo nella "diplomazia dei vaccini" mostrato dalla Russia e, soprattutto, dalla Cina, che ha colto l'occasione per espandere la sua già imponente influenza sull'Africa e sul Sud-Est asiatico consegnando i farmaci di sua produzione a nazione che altrimenti non avrebbero avuto alternative immediate. "Senza solidarietà globale" il Covid-19 "non può essere sconfitto", ha avvertito il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus. "I vaccini stanno dando una concreta speranza di controllare la pandemia ma abbiamo bisogno che i governi finanzino subito il programma Covax, abbiamo bisogno che i produttori condividano tutte le dosi a loro disposizione". A fare la parte del leone sono gli Stati Uniti. Il presidente Usa, Joe Biden, ha messo sul piatto 4 miliardi di ...

riotta : Ho consigliato al premier #Draghi e a tutti i suoi ministri di non ascoltare gli old media e di dotarsi subito di… - matteosalvinimi : Il premier Draghi durante il suo primo intervento ha chiesto una politica europea dei rimpatri, penso che la sua li… - NicolaPorro : Archiviare il modello cinese e i lockdown paternalisti. @CorradoOcone racconta cosa dobbiamo augurarci dal premier… - DiDimiero : Governo, nella maggioranza è una lotta selvaggia per la nomina si sottosegretari e viceministri. Una grana per il… - TommyBrain : F. Amodeo: +Come è possibile che Berlusconi proponga il suo carnefice, Mario Draghi come premier ?+' -