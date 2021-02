(Di domenica 21 febbraio 2021) Il Sergente è pronto all'esame da leader in Champions. "Non vediamo l'ora che arrivi martedì per fare una grancontro una big, come il", ha detto Sergejdopo il successo ...

OptaPaolo : 11 - Con cinque gol e sei assist (11), Theo Hernández ha già superato il numero di reti a cui ha preso parte nella… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #SerieA Via a #ParmaUdinese 1-0 20' Partita vivace: #Musso salva il raddoppio ancora su conclusione… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #lazio, #champions, gol, assist, corsa, #Milinkovic mostra i muscoli: 'Ora grande partita col #BayernMonaco' - sportli26181512 : Gol, assist, corsa, Milinkovic mostra i muscoli: 'Ora grande partita col Bayern': Gol, assist, corsa, Milinkovic mo… - Gazzetta_it : #lazio, #champions, gol, assist, corsa, #Milinkovic mostra i muscoli: 'Ora grande partita col #BayernMonaco' -

Ultime Notizie dalla rete : Gol assist

Sky Sport

Suo il passaggio per il- vittoria di Luis Alberto. Così sono diventati sette i suoiin campionato (uno anche in Champions). Sempre più al centro del gioco il tuttocampista di Inzaghi: ...... e in particolare da una palla rubata da Iervolino, è nato il 3 - 1 gialloverde: perfettodi ... In inferiorità numerica, la Tombesi ha incassato il secondoa 15.25 (autorete di Iervolino) e ...Il Crotone occupa l'ultimo posto della graduatoria della Serie A. Quattro sconfitte su cinque per la squadra calabrese nelle ultime gare; ...'È un grande calciatore, ma non sono sicuro che abbia una grande personalità': il leggendario allenatore italiano Arrigo Sacchi mette in dubbio le qualità ...