Draghi e l’effetto sull’Europa e l’Italia Scrive Cedrone

(Di domenica 21 febbraio 2021) Non è una cosa da poco quanto avvenuto con la nascita del nuovo governo. Può rappresentare una scelta cruciale per il paese e per l’Unione, in piena crisi sanitaria ed economica, mentre tutto sembrava precipitare. Avevamo un governo in difficoltà, privo di strategia, bloccato sull’emergenza pandemica, rinchiuso in sé stesso, accerchiato dall’esterno da forze sovraniste che avevano fatto dell’antieuropeismo il loro portabandiera. In pochi giorni siamo passati da questa condizione di grande incertezza e ad una del tutto opposta, con un governo forte, retto da una maggioranza schiacciante, presieduto da uno dei migliori leader italiani ed europei, che all’estero ci viene invidiato. Un governo paragonabile a quelli del primo dopo guerra. Un governo “politico”, parlamentare, in linea con i principi della nostra Costituzione. Ma la cosa più sorprendente è che si tratta di un governo ...