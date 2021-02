Djokovic vince gli Australian Open per la nona volta

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 21 febbraio 2021) Nove finali ed altrettanti successi aglid’Australia. Nella Rod Laver Arena di Melbourne Novaksi conferma re indiscusso. Un’ora e 53 minuti sono bastati al n.1 del mondo per impartire una lezione gratuita di gioco al russo Daniil Medvedev, battuto 7-5, 6-2, 6-2. A 33 anni il campione serbo ha messo in mostra non solo una forma strepitosa (alla faccia del Covid), ma anche la solita grande tecnica, unita ad una feroce concentrazione. Il premio è il 18/o titolo del Grande Slam, che lo ha riportato a due sole lunghezze dal record detenuto dal duo Roger Federer-Rafael Nadal.“Le ultime due settimane sono state sulle montagne russe per me - ha ricordatodopo la vittoria - Voglio ringraziare la Rod Laver Arena, la nostra storia d’amore continua”. Se al terzo turno, contro lo statunitense Taylor Fritz poi battuto in ...