(Di domenica 21 febbraio 2021) “Dinnanzi ad una serata così cupa e malinconica e avvilente come quella di Granada, solo una serie di alibi può aiutare a difendere una tesi disperata e però anche indiscutibile, perché noverientrano tra gli eventi straordinari che si poscombattere come fece la Lazio a Bruges, quando a Simone Inzaghi ne mancarono undici, oppure dissolvendosi nel, come è successo alche in questa sua annata ha spesso inseguito un’idea e raramente l’ha limpidamente trovata”. Lo scrive il Corriere dello Sport, analizzando il momento dele soprattutto l’importanza della partita contro l’Atalanta di oggi pomeriggio. Una partita in cui, titola il quotidiano sportivo, Gattuso si è davanti a un bivio, ed è costretto a vincere, come giovedì contro il Granada. Certo, vanno concesse delle ...

napolista : CorSport: 9 assenti sono un evento straordinario ma il Napoli si è dissolto nel nulla Capitò anche alla Lazio a Bru… - CorSport : #Dirittitv Serie A, salta assemblea #Lega: dalla Roma al Bologna, nove società assenti -

Ultime Notizie dalla rete : CorSport assenti

Corriere dello Sport

Allegri se ne sbatterebbe degli, lui inventa, trova soluzioni e vince ». Anche alcritica la costruzione dal basso, come ha fatto nelle interviste rilasciate ieri ad altri quotidiani ...Il tecnico Alguacil ancora non sa se riuscirà a recuperare in extremis David Silva e Oyarzabal, alle prese con problemi muscolari e ieriall'allenamento. Il Mago forse riuscirà ad essere in ...Massimiliano Gallo per ilnapolista.it È tornato il vero Napoli, è tornato il Napoli di Gattuso GRANADA NAPOLI Cosa possiamo scrivere dopo una partita del genere? Il Napoli allenato da Gattuso, è riusc ...Quante assenze per Rino Gattuso che domani contro il Granada non avrà a disposizione Lozano e Petagna, ultimi assenti in infermeria. La squadra é in partenza per l'Andalusia… Leggi ...