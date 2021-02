Coronavirus | Ornella Muti | ' Mia figlia è positiva | non si può più vivere così'

(Di domenica 21 febbraio 2021) il dramma di: 'Miae sono terrorizzata, non si può'. L'attrice, in collegamento con lo studio di Domenica In , racconta i suoi sentimenti a un anno dalla ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Ornella

... direttore sanitario dello Spallanzani; in collegamento ci sono invece Alessandro Sallusti, il professor Matteo Bassetti e, appunto,Muti . Che rivela: 'Mia figlia Carolina , la più piccola, ...... ATTENZIONE NON PSICOSI" E' passato un anno esatto dai primi casi dia Codogno . '... e il collegamento del professor Matteo Bassetti ; collegamenti anche con l'attriceMuti, e il ...Ornella Muti ha commosso il pubblico di Domenica in raccontando il momento di grande dolore che sta vivendo. Ecco le sue parole.Coronavirus, il dramma di Ornella Muti: «Mia figlia è positiva e sono terrorizzata, non si può vivere così». L'attrice, in collegamento con lo studio ...