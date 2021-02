“C’è posta per te”, Renato Zero fa commuovere i “nonni più belli del mondo”. Cos’è successo (Di domenica 21 febbraio 2021) Un ospite d’eccezione a C’è posta per te, un ospite che si è fatto attendere fin quasi alla fine del programma, ma a Renato Zero si può perdonare l’attesa; il grande cantante è stato accolto da Maria De Filippi con tutti gli onori del caso, anche in occasione dell’uscita di un nuovo cofanetto composto da brani inediti al quale Renato ha dedicato 6 mesi e: “non ho perso un istante di questi ultimi sei mesi”, dice. L’uomo è stato chiamato per un regalo speciale da Giulia e Marianna per gli amati nonni Antimo e Anna, per dire loro che sono importanti e ringraziarli di averle cresciute dopo la scomparsa della mamma a soli 46 anni. I nonni sprint Nonno camionista, una vita dura ma un regalo ad ogni ritorno per quelle nipoti che vivono solo con la mamma, separata, finché ... Leggi su viaggiarealverde (Di domenica 21 febbraio 2021) Un ospite d’eccezione a C’èper te, un ospite che si è fatto attendere fin quasi alla fine del programma, ma asi può perdonare l’attesa; il grande cantante è stato accolto da Maria De Filippi con tutti gli onori del caso, anche in occasione dell’uscita di un nuovo cofanetto composto da brani inediti al qualeha dedicato 6 mesi e: “non ho perso un istante di questi ultimi sei mesi”, dice. L’uomo è stato chiamato per un regalo speciale da Giulia e Marianna per gli amatiAntimo e Anna, per dire loro che sono importanti e ringraziarli di averle cresciute dopo la scomparsa della mamma a soli 46 anni. Isprint Nonno camionista, una vita dura ma un regalo ad ogni ritorno per quelle nipoti che vivono solo con la mamma, separata, finché ...

