Antonella Clerici festeggia il compleanno di Maelle con due torte e una piccola festina (Foto)

(Di domenica 21 febbraio 2021) Il tempo vola e, la figlia di, oggi compie già 12 anni. Non è mancata ladella conduttrice con la sua bambina sui social e non sono mancate per lata due. Come sempre in ogni occasione importante nella famiglia dic’è la torta di Sal De Riso. Anche questa volta per il dodicesimodic’è la torta perfetta. Un dolce al cioccolato con tanti fiorellini e un cavallo di cioccolato bianco con laMartens. E’ con questa torta che hanno spento le candeline mamma e figlia. Dolcissime entrambe.per la sua “bimbina” ha indossato un felpa di Topolino. Deliziosa anche la seconda ...

IlContiAndrea : L’altro giorno parlavo di gavetta, competenza, fatica e sudore sul campo. Al riparo da abbagli momentanei e future… - PasqualeMarro : cAntonella Clerici: dimora nel bosco e lusso sfrenato - CfanpageL : RT @matteomancini83: @GiusCandela Lo stesso che sta accadendo a Lorella Cuccarini in Mediaset. Coletta ha fatto bene con Antonella (ma ha c… - infoitcultura : Avete mai visto casa di Antonella Clerici: dimora nel bosco e lusso sfrenato - infoitcultura : Antonella Clerici cambia look, la foto social fa sorridere i fan -

Ultime Notizie dalla rete : Antonella Clerici

La figlia della conduttrice compie 12 anni. Su Instagram le immagini dei festeggiamenti in ...... che in una delle scorse puntate de I Fatti Vostri si è sentito rispondere da una spettatrice "Ma io avevo chiamato per giocare con". Altri non avrebbero saputo come rispondere, ma ...Il tempo vola e Maelle, la figlia di Antonella Clerici, oggi compie già 12 anni. Non è mancata la foto della conduttrice con la sua bambina sui social e non sono mancate per la festeggiata due torte.Grande festa a casa di Antonella Clerici. Maelle, la figlia della conduttrice - avuta dall'ex compagno Eddy Martens - compie 12 anni e per lei è una giornata ricca di sorprese. Il salotto pieno di pal ...