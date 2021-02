Andrea Cossu ancora in rianimazione: non è previsto un intervento chirurgico al momento (Di domenica 21 febbraio 2021) Andrea Cossu è ancora in gravi condizioni e in rianimazione all’ospedale Brotzu di Cagliari. L’ex calciatore e ora dirigente del Cagliari è stato coinvolto in un incidente stradale con la sua Porche, sulla statale 554. La prognosi è ancora riservata ed è probabile che un bollettino medico sia emesso oggi dopo la nuova tac a cui verrà sottoposto. Sono emerse numerose fratture, un trauma toracico e problemi alla milza ma al momento non è previsto un intervento chirurgico. Nel frattempo la polizia stradale ha sequestrato l’auto, ridotta a un accumulo di lamiere, nel tentativo di chiarire le cause dell’incidente. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 21 febbraio 2021)in gravi condizioni e inall’ospedale Brotzu di Cagliari. L’ex calciatore e ora dirigente del Cagliari è stato coinvolto in un incidente stradale con la sua Porche, sulla statale 554. La prognosi èriservata ed è probabile che un bollettino medico sia emesso oggi dopo la nuova tac a cui verrà sottoposto. Sono emerse numerose fratture, un trauma toracico e problemi alla milza ma alnon èun. Nel frattempo la polizia stradale ha sequestrato l’auto, ridotta a un accumulo di lamiere, nel tentativo di chiarire le cause dell’incidente. SportFace.

CagliariCalcio : A seguito di un incidente stradale avvenuto oggi, il dirigente rossoblù Andrea Cossu si trova ricoverato presso l’o… - Agenzia_Ansa : Incidente stradale, grave l'ex calciatore del Cagliari Andrea Cossu - Gazzetta_it : Incidente in Sardegna: l’ex Cagliari #Cossu grave in ospedale - MomentiCalcio : #Cagliari, sollievo per #AndreaCossu: le sue condizioni sono stabili con esclusione di lesioni cerebrali e al midol… - gianpi36590925 : RT @perchetendenza: 'Forza Andrea': Perché Andrea Cossu è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Brotzu per le ferite riportate … -