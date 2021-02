Terribile incidente d'auto per l'ex Cagliari Cossu: è grave, ma non in pericolo di vita (Di sabato 20 febbraio 2021) LE CONDIZIONI - Secondo Gazzetta.it, il quarantenne era a bordo della sua auto, come conducente, quando ha perso il controllo della vettura che ha fatto anche diverse carambole sulla carreggiata ... Leggi su calciomercato (Di sabato 20 febbraio 2021) LE CONDIZIONI - Secondo Gazzetta.it, il quarantenne era a bordo della sua, come conducente, quando ha perso il controllo della vettura che ha fatto anche diverse carambole sulla carreggiata ...

Gazzetta_it : Incidente in Sardegna: l’ex Cagliari #Cossu grave in ospedale - javabird : RT @SardiniaPost: ??Terribile incidente sulla statale 554 all'altezza di Selargius: l'ex numero 7 del Cagliari Andrea Cossu è ricoverato in… - nieddupierpaolo : RT @AlexSardo1: Forza Andrea ???? L'ex Cagliari Cossu ha avuto un terribile incidente d'auto: è grave, ma non in pericolo di vita https://t… - AlexSardo1 : Forza Andrea ???? L'ex Cagliari Cossu ha avuto un terribile incidente d'auto: è grave, ma non in pericolo di vita - EleonoraEsse1 : RT @giancarlozedda: #forzacasteddu Andrea non fare scherzi. -