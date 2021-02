Sondaggio Ipsos, per il premier Draghi indice di gradimento a 69. Elettori FdI più favorevoli al governo rispetto a quelli che votano M5s (Di sabato 20 febbraio 2021) Il gradimento personale per il premier Mario Draghi è a 69 punti, il risultato più alto degli ultimi otto esecutivi con l’eccezione di quello di Mario Monti al momento dell’insediamento. Il classico effetto “luna di miele” amplificato dal fatto che le persone tendono a unirsi al gruppo di chi esprime appoggio a un leader in ascesa (in gergo si definisce “bandwagon effect”, effetto carrozzone). Ma la vera sorpresa che emerge dal Sondaggio di Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera è che il gradimento nei confronti del governo – e del presidente del Consiglio – è decisamente maggiore tra gli Elettori di Fratelli d’Italia, che pure è all’opposizione, che tra i votanti del Movimento 5 Stelle. Stando alla rilevazione dell’Ipsos, infatti, il 54% degli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 20 febbraio 2021) Ilpersonale per ilMarioè a 69 punti, il risultato più alto degli ultimi otto esecutivi con l’eccezione di quello di Mario Monti al momento dell’insediamento. Il classico effetto “luna di miele” amplificato dal fatto che le persone tendono a unirsi al gruppo di chi esprime appoggio a un leader in ascesa (in gergo si definisce “bandwagon effect”, effetto carrozzone). Ma la vera sorpresa che emerge daldi Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera è che ilnei confronti del– e del presidente del Consiglio – è decisamente maggiore tra glidi Fratelli d’Italia, che pure è all’opposizione, che tra i votanti del Movimento 5 Stelle. Stando alla rilevazione dell’, infatti, il 54% degli ...

