Serie B, oggi si conclude la 24a giornata. Il programma (Di domenica 21 febbraio 2021) La 24a giornata di Serie B si conclude oggi con due partite in programma, Reggina-Pordenone e Lecce-Cosenza. Questo il programma completo: Venerdì 19 febbraio Frosinone-Pescara ore 21.00 0-0 Sabato 20 febbraio Ascoli-Salernitana 0-2 Brescia-Cremonese 1-2 Cittadella-Reggiana 0-3 Venezia-Entella 2-2 Vicenza-SPAL 3-2 Chievo Verona-Monza 0-1 Pisa-Empoli 1-1 Domenica 21 febbraio Reggina-Pordenone ore 15.00 Lecce-Cosenza ore 21.00 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 21 febbraio 2021) La 24adiB sicon due partite in, Reggina-Pordenone e Lecce-Cosenza. Questo ilcompleto: Venerdì 19 febbraio Frosinone-Pescara ore 21.00 0-0 Sabato 20 febbraio Ascoli-Salernitana 0-2 Brescia-Cremonese 1-2 Cittadella-Reggiana 0-3 Venezia-Entella 2-2 Vicenza-SPAL 3-2 Chievo Verona-Monza 0-1 Pisa-Empoli 1-1 Domenica 21 febbraio Reggina-Pordenone ore 15.00 Lecce-Cosenza ore 21.00 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

