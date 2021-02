Serie A, la classifica aggiornata in tempo reale (Di sabato 20 febbraio 2021) e i risultati dell’ultimo turno di campionato. Risultati Serie A in tempo reale, la classifica aggiornata e i risultati dell’ultima giornata di campionato. Ecco la classifica di Serie A TIM aggiornata in tempo reale. Pos Squadra Punti 1 Inter 50 2 Milan 49 3 Roma 43 4 Juventus* 42 5 Lazio** 41 6 Napoli* 40 7 Atalanta 40 8 Sassuolo 34 9 Hellas Verona 33 10 Sampdoria** 31 11 Genoa 25 12 Fiorentina** 25 13 Bologna 24 14 Udinese 24 15 Spezia** 24 16 Benevento 24 17 Torino** 20 18 Cagliari** 15 19 Parma 13 20 Crotone 12 *una partita in meno**una partita in più Serie A, i risultati della ventitreesima giornata La ventitreesima giornata di ... Leggi su newsmondo (Di sabato 20 febbraio 2021) e i risultati dell’ultimo turno di campionato. RisultatiA in, lae i risultati dell’ultima giornata di campionato. Ecco ladiA TIMin. Pos Squadra Punti 1 Inter 50 2 Milan 49 3 Roma 43 4 Juventus* 42 5 Lazio** 41 6 Napoli* 40 7 Atalanta 40 8 Sassuolo 34 9 Hellas Verona 33 10 Sampdoria** 31 11 Genoa 25 12 Fiorentina** 25 13 Bologna 24 14 Udinese 24 15 Spezia** 24 16 Benevento 24 17 Torino** 20 18 Cagliari** 15 19 Parma 13 20 Crotone 12 *una partita in meno**una partita in piùA, i risultati della ventitreesima giornata La ventitreesima giornata di ...

