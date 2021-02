Sanremo 2021, MÅNESKIN nella serata dedicata alla CANZONE D’AUTORE proporranno una cover di “Amandoti” dei CCCP con MANUEL AGNELLI (Di sabato 20 febbraio 2021) I MÅNESKIN, in gara nella categoria CAMPIONI al 71° Festival di Sanremo con il brano “Zitti e Buoni”, si esibiranno nella serata di giovedì 4 marzo dedicata alla CANZONE D’AUTORE proponendo una cover di “Amandoti” dei CCCP, insieme a MANUEL AGNELLI, cantautore, musicista, produttore discografico, autore, conosciuto soprattutto come fondatore e frontman degli Afterhours la più importante rock band italiana degli ultimi decenni, da lui fondata nel 1985. “E’ un grande onore duettare con MANUEL AGNELLI – racconta la band – che ci ha spinto fin da subito a seguire la nostra strada e ad essere noi stessi. Un consiglio ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 20 febbraio 2021) I, in garacategoria CAMPIONI al 71° Festival dicon il brano “Zitti e Buoni”, si esibirannodi giovedì 4 marzoproponendo unadi “” dei, insieme a, cantautore, musicista, produttore discografico, autore, conosciuto soprattutto come fondatore e frontman degli Afterhours la più importante rock band italiana degli ultimi decenni, da lui fondata nel 1985. “E’ un grande onore duettare con– racconta la band – che ci ha spinto fin da subito a seguire la nostra strada e ad essere noi stessi. Un consiglio ...

