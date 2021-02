Prada Cup, Luna Rossa-Ineos: orari 21 febbraio, tv, programma, streaming (Di sabato 20 febbraio 2021) La Prada Cup è giunta al rettilineo finale. Domani, 21 febbraio, Luna Rossa e Ineos UK torneranno in acqua per la settima e l’ottava regata. Al momento il punteggio è di 5-1 in favore dell’equipaggio italiano al quale mancano due vittorie per assicurarsi non solo il trofeo ma soprattutto il posto da sfidante contro Team New Zealand per l’America’s Cup 2021. Dopo le polemiche che hanno caratterizzato gli ultimi giorni finalmente si è tornati a dare ascolto solo alle regate. Le prossime due sfide, come al solito in programma alle ore 4.00 italiane, saranno fondamentali per l’andamento della Prada Cup 2021. Tutte le regate della Prada Cup e della America’s Cup saranno trasmesse in diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai2, mentre la diretta tv in ... Leggi su oasport (Di sabato 20 febbraio 2021) LaCup è giunta al rettilineo finale. Domani, 21UK torneranno in acqua per la settima e l’ottava regata. Al momento il punteggio è di 5-1 in favore dell’equipaggio italiano al quale mancano due vittorie per assicurarsi non solo il trofeo ma soprattutto il posto da sfidante contro Team New Zealand per l’America’s Cup 2021. Dopo le polemiche che hanno caratterizzato gli ultimi giorni finalmente si è tornati a dare ascolto solo alle regate. Le prossime due sfide, come al solito inalle ore 4.00 italiane, saranno fondamentali per l’andamento dellaCup 2021. Tutte le regate dellaCup e della America’s Cup saranno trasmesse in diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai2, mentre la diretta tv in ...

