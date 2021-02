Post Ascoli-Salernitana | le parole di Sottil e Castori

(Di sabato 20 febbraio 2021) Andreae Fabriziohanno parlato ai microfoni nell’ immediato, match terminato con la vittoria dei granata grazie alla doppietta di Tutino.: cosa ha detto? Il tecnico dei bianconeri incasss la sconfitta assumendosi tutte le responsabilità: “Non è stata una bella partita, inutile girarci intorno. Mi piace essere chiaro e trasparente sia nelle vittorie che nelle sconfitte. C’è tanta rabbia perché in casa dovevamo dare continuità. Chiaro che regalare un goal alladopo due minuti non è l’inizio che ci aspettavamo. Un brutto primo tempo che ha portato anche il loro raddoppio. Due goal che vengono da due distrazioni. Avevamo però il tempo ...

Parigini: "Oggi non è arrivato il risultato e non è stata tra le nostre migliori partite". Danzi: "A Pordenone è importantissimo cercare di fare più punti possibili"

SERIE B - Le parole del tecnico dell'Ascoli nel post gara Prima sconfitta dell'Ascoli di Andrea Sottil al Del Duca che non aveva mai ceduto i tre punti tra le mura amiche. Contro la Salernitana decide