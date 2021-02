Pioli vs Conte, chi vince? Stankovic, Panucci e le firme della Rosea votano... (Di sabato 20 febbraio 2021) E segui la pagina di Gazzetta su Spotify! Leggi i commenti Inter: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie 20 febbraio - 21:37 Leggi su gazzetta (Di sabato 20 febbraio 2021) E segui la pagina di Gazzetta su Spotify! Leggi i commenti Inter: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie 20 febbraio - 21:37

officialmaz : #MilanInter si giocherà domenica alle 15. Valore aggiunto per @quelliche_rai2, ma notevole svantaggio per il Milan… - ZZiliani : DOMANDA DEL MOMENTO Se #Pirlo detto “Il Maestro”, il Predestinato inventore del Calcio Liquido, è 4* in classifica… - sportli26181512 : Pioli vs Conte, chi vince? Stankovic, Panucci e le firme della Rosea votano...: Pioli vs Conte, chi vince? Stankovi… - Mediagol : #Video #Milan-#Inter, Derby scudetto a San Siro: Pioli ne cambia tre, Conte e il dilemma Eriksen. Le probabili form… - lele583 : RT @MrGnotizie: Mentre Kessie è sicuro di vincere, Donnarumma vede il gol derby di Ibra, e Pioli si sente in una botte di ferro, Conte e i… -