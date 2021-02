Morte Bellugi, la Figc dispone il minuto di raccoglimento su tutti i campi (Di sabato 20 febbraio 2021) tutti i campi di calcio della Serie A osserveranno un minuto di silenzio in memoria di Mauro Bellugi, morto oggi a 71 anni, dopo aver subito l’amputazione di entrambe le gambe come conseguenza del Covid. Lo ha stabilito il presidente della Figc Gabriele Gravina, che ha così commentato la Morte dell’ex Inter, Bologna, Napoli e Pistoiese: “È un grande dolore per il calcio italiano. Mauro è stato un protagonista importante della nostra storia comune. Oltre alle capacità in campo, ne ho apprezzato le qualità umane e la sua straordinaria forza d’animo, soprattutto in questo periodo di sofferenza”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 20 febbraio 2021)di calcio della Serie A osserveranno undi silenzio in memoria di Mauro, morto oggi a 71 anni, dopo aver subito l’amputazione di entrambe le gambe come conseguenza del Covid. Lo ha stabilito il presidente dellaGabriele Gravina, che ha così commentato ladell’ex Inter, Bologna, Napoli e Pistoiese: “È un grande dolore per il calcio italiano. Mauro è stato un protagonista importante della nostra storia comune. Oltre alle capacità in campo, ne ho apprezzato le qualità umane e la sua straordinaria forza d’animo, soprattutto in questo periodo di sofferenza”. L'articolo ilNapolista.

