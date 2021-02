Migranti | a Lampedusa arrivate più di 700 persone in 20 ore

Agenzia_Ansa : Barcone di #migranti si ribalta a #Lampedusa durante le operazioni di soccorso. Salvate 47 persone da… - TgrSicilia : Barca di #migranti si ribalta al largo di #Lampedusa, si cercano dispersi. Sono state salvate 47 persone. Si stava… - fattoquotidiano : Lampedusa, barcone si rovescia durante il trasbordo: cinque migranti dispersi - scheerenberger : RT @Tg3web: Barcone di migranti si ribalta durante le operazioni di salvataggio. È successo a Lampedusa, 47 le persone soccorse. In corso l… - mrtrs77 : RT @AngiKappa: Ancora un naufragio alle porte di #Lampedusa. Alle 3.30 di stanotte durante le operazioni di trasbordo operate da @guardiaco… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Lampedusa

...fino a quella data lo stop agli spostamenti tra regioni provvedimento che scadrà il 25 febbraio un elicottero sta perlustrando l'area al largo didove si è ribaltato un barcone di...- Un barcone carico disi è rovesciato la notte scorsa a 15 miglia dadurante un'operazione di trasbordo sulle motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di ...Il naufragio è avvenuto 15 miglia a sud dell'isola n barcone carico di migranti si è ribaltato al largo di Lampedusa durante le operazioni di trasbordo delle persone sulle motovedette della Guardia Co ...“Fino ad ora sono 45 i migranti tratti in salvo – aggiunge – ma sono in corso le operazioni di ricerca di possibili dispersi, potrebbero essere fra cinque e sette persone” “Ancora un naufragio nel mar ...