Mario Draghi col vento in poppa I sondaggi lo premiano

Il neopremier Mario Draghi inizia il suo viaggio col pieno sostegno dell'opinione pubblica. L'ex Governatore della Bce non solo ha fatto il pieno di voti nella doppia fiducia parlamentare ma riscuote un forte consenso anche fra gli italiani. I dati rilevati da Ipsos per il Corriere della Sera lasciano poco spazio all'immaginazione: Il neopresidente del Consiglio Mario Draghi parte con il vento dell'opinione pubblica in poppa, infatti il 60% degli italiani esprime una valutazione positiva sul premier, per il 27% è negativa e il 13% sospende il giudizio. Le valutazioni positive prevalgono in tutti gli elettorati con l'eccezione dei pentastellati che si dividono esattamente a metà. L'indice di gradimento (calcolato escludendo coloro che non si esprimono) è pari a 69 e, considerando i ...

Ultime Notizie dalla rete : Mario Draghi Spostamenti tra regioni e nuovo Dpcm: ecco cosa cambia e quando. Le decisioni del governo Milano, 20 febbraio 2021 " Messa in cassaforte la fiducia in Camera e Senato , per il governo di Mario Draghi si avvicina il momento di dettare la linea nell'emergenza Covid . In Italia la diffusione del virus è tornata sopra la soglia d'allarme non solo per i numeri in crescita (Rt e incidenza ...

Recovery plan, Legambiente al premier Draghi: "No al Ponte sullo Stretto" Stop al Ponte sullo Stretto . È la richiesta avanzata da Legambiente al presidente del consiglio Mario Draghi. L'associazione ambientalista ha infatti ribadito che il ponte "non è tra le opere da finanziare. Servono per la Sicilia e la Calabria opere e infrastrutture civili e utili per chi si ...

La partita di Mario Draghi sul capitale umano L'HuffPost “Zona arancione in tutta Italia per fermare le varianti”: l’ipotesi allo studio Zona arancione in tutta Italia con l’obiettivo di frenare i contagi e proseguire coi vaccini. La proposta delle Regioni presto potrebbe diventare ufficiale.

Riforma Pensioni 2021 ultime oggi 20 febbraio su prepensionamento e fisco Finalmente abbiamo un governo. E’ passato più di un mese da quando le Ministre e il Sottosegretario di Italia Viva si sono dimessi e dopo un disperato tentativo di Giuseppe Conte di rimanere in sella ...

