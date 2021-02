Larissa incredula | ' Io come mamma Fiona | sembra un sogno E ora mi butto sui libri'

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Atletica #Larissa #Iapichino incredula: 'Io come mamma #FionaMay, sembra un sogno. Ora mi butto sui libri' - Gazzetta_it : #Atletica #Larissa #Iapichino incredula: 'Io come mamma #FionaMay, sembra un sogno. Ora mi butto sui libri'… -

Ultime Notizie dalla rete : Larissa incredula

. Pazza di gioia.Iapichino affida ai canali social della Fidal le sue emozioni dopo il record. "Ancora non ho realizzato quello che ho appena fatto. Quando ho visto 6.91, mi sono .... Pazza di gioia.Iapichino affida ai canali social della Fidal le sue emozioni dopo il record. "Ancora non ho realizzato quello che ho appena fatto. Quando ho visto 6.91, mi sono ..."Ancora non ho realizzato ciò che ho fatto, lo farò con calma. Quando ho visto 6,91 mi sono detta che avevo saltato come mia mamma, poi ho realizzato il resto. E ora tutto mi sembra surreale, un sogno ...