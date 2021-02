GF Vip, Samantha De Grenet: le scuse in diretta (Di sabato 20 febbraio 2021) Durante la settimana una frase pronunciata da Samantha De Grenet ha fatto particolarmente discutere. La gieffina nel corso dell’ultima puntata andata in onda si è scusata pubblicamente per le sue parole, spiegando che non voleva assolutamente offendere nessuno. Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini prima di concludere la serata ha voluto parlare con Samantha De Grenet. Il conduttore ha voluto richiamare la gieffina per le parole Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 20 febbraio 2021) Durante la settimana una frase pronunciata daDeha fatto particolarmente discutere. La gieffina nel corso dell’ultima puntata andata in onda si è scusata pubblicamente per le sue parole, spiegando che non voleva assolutamente offendere nessuno. Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini prima di concludere la serata ha voluto parlare conDe. Il conduttore ha voluto richiamare la gieffina per le parole Articolo completo: dal blog SoloDonna

