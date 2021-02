Covid: sindaco Brescia, 'contagi aumentano, sollecitati più controlli' (2) (Di sabato 20 febbraio 2021) (Adnkronos) - Anche per questo, "ho sollecitato la prefettura affinché in questo fine settimana si presidi adeguatamente la città e si sanzionino i comportamenti scorretti". Ma il suo appello è ai cittadini: "Fate attenzione e rispettate le disposizioni! Non basta la repressione in questo momento dove è concessa la libera circolazione, serve la testa e il senso civico. Usiamoli tutti e bene, per noi e per chi ci sta vicino". Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 20 febbraio 2021) (Adnkronos) - Anche per questo, "ho sollecitato la prefettura affinché in questo fine settimana si presidi adeguatamente la città e si sanzionino i comportamenti scorretti". Ma il suo appello è ai cittadini: "Fate attenzione e rispettate le disposizioni! Non basta la repressione in questo momento dove è concessa la libera circolazione, serve la testa e il senso civico. Usiamoli tutti e bene, per noi e per chi ci sta vicino".

chetempochefa : A un anno dalla scoperta dei primi casi di covid in Italia, il momento in cui è iniziato tutto, avremo con noi il s… - TV7Benevento : Covid: sindaco Brescia, 'contagi aumentano, sollecitati più controlli' (2)... - TV7Benevento : Covid: sindaco Brescia, 'contagi aumentano, sollecitati più controlli'... - SIENANEWS : A Chiusi ' le scuole rimarranno chiuse (in presenza) anche la prossima settimana', lo comunica il sindaco Juri Bett… - Giovannapolido3 : RT @chetempochefa: A un anno dalla scoperta dei primi casi di covid in Italia, il momento in cui è iniziato tutto, avremo con noi il sindac… -