Covid: medico Varese, 'virus ci ha messo in ginocchio, non pronti a tanti morti' (3) (Di sabato 20 febbraio 2021) (Adnkronos) - La cosa peggiore per Letizia Traversi, medico pneumologia dell'ospedale di Varese, erano i colloqui con i parenti, al telefono. "Niente pesava di più sul mio stomaco delle chiamate ai parenti di pazienti critici: dover dire a una moglie, a un figlio, a un genitore, che le cose stavano andando male. Che poteva esserci bisogno di terapie invasive, in terapia intensiva, che non garantivano comunque la sopravvivenza. O peggio, che non c'era spazio per fare di più. In equilibrio sopra un filo, tra la voglia di lasciare un po' di speranza e la necessità di preparare alle notizie peggiori, tra un fastidioso realismo e la tentazione di tranquillizzare e dire che sarebbe andato tutto bene", racconta. "Per il 'mondo fuori' noi operatori sanitari siamo stati tante cose: eroi prima, poi untori, uccellacci del malaugurio, qualcuno addirittura ci ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 20 febbraio 2021) (Adnkronos) - La cosa peggiore per Letizia Traversi,pneumologia dell'ospedale di, erano i colloqui con i parenti, al telefono. "Niente pesava di più sul mio stomaco delle chiamate ai parenti di pazienti critici: dover dire a una moglie, a un figlio, a un genitore, che le cose stavano andando male. Che poteva esserci bisogno di terapie invasive, in terapia intensiva, che non garantivano comunque la sopravvivenza. O peggio, che non c'era spazio per fare di più. In equilibrio sopra un filo, tra la voglia di lasciare un po' di speranza e la necessità di preparare alle notizie peggiori, tra un fastidioso realismo e la tentazione di tranquillizzare e dire che sarebbe andato tutto bene", racconta. "Per il 'mondo fuori' noi operatori sanitari siamo stati tante cose: eroi prima, poi untori, uccellacci del malaugurio, qualcuno addirittura ci ha ...

