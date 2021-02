Chiara Ferragni | quando nascerà la bimba? Svelata la data

(Di sabato 20 febbraio 2021) In casa Ferragnez tutto è pronto per il fiocco rosa. A metà marzo la piccola Baby girl dovrebbe nascere, chissà se si avvicinerà al compleanno del “fratellone” Leone che è il 19 marzo? Fatto sta che si è tutti in trepidazione per il lieto evento che è stato seguito via social dai follower die del marito Fedez. Siamo alla 34sima settimana di gestazione per “l’influencer Articolo completo: dal blog SoloDonna

paoleti_21 : RT @itsludss: ma gamze che ha messo nelle storie una foto di chiara ferragni hahahahha #askyasak - hande08411859 : RT @itsludss: ma gamze che ha messo nelle storie una foto di chiara ferragni hahahahha #askyasak - NicoNyko86 : RT @itsludss: ma gamze che ha messo nelle storie una foto di chiara ferragni hahahahha #askyasak - Silviet22195984 : RT @itsludss: ma gamze che ha messo nelle storie una foto di chiara ferragni hahahahha #askyasak - forgethelife : RT @itsludss: ma gamze che ha messo nelle storie una foto di chiara ferragni hahahahha #askyasak -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni

Donna Fanpage

L'imprenditrice più famosa d'Italia ha deciso di firmare anche le uovo di Pasqua ma per una buona causa: il ricavato andrà in ...I casi in cui il saldo tra seguaci persi e acquisiti supera quota 100.000 sono più rari in Italia e relativi a personalità già decisamente influenti come, o profili nel mezzo di un ...Fatto sta che si è tutti in trepidazione per il lieto evento che è stato seguito via social dai follower di Chiara Ferragni e del marito Fedez. Siamo alla 34sima settimana di gestazione per ...In casa Ferragnez tutto è pronto per il fiocco rosa. A metà marzo la piccola Baby girl dovrebbe nascere, chissà se si avvicinerà al compleanno del ...