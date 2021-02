Calcio: Sassuolo Bologna finisce 1-1 (Di sabato 20 febbraio 2021) Milano, 20 feb. (Adnkronos) – finisce in parità lo scontro tra Sassuolo e Bologna nella partita giocata questa sera. Al gol di Soriano al 17° che ha portato in vantaggio i rossoblù, ha replicato al 52° Caputo per il Sassuolo. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 20 febbraio 2021) Milano, 20 feb. (Adnkronos) –in parità lo scontro tranella partita giocata questa sera. Al gol di Soriano al 17° che ha portato in vantaggio i rossoblù, ha replicato al 52° Caputo per il. L'articoloWeb.

GuidoPiano9 : @ilciccio67 @kinggian69 Le critiche non si negano. E quest'anno sembra non ingranare. Certo è esistito un 5 maggi… - tuttosport : #SassuoloBologna 1-1: #Soriano e #Caputo, #Mihajlovic regge in dieci ??? - Eurosport_IT : Termina con un pareggio il derby emiliano tra Sassuolo e Bologna ??? #SerieA | #SassuoloBologna - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - Sassuolo-Bologna 1-1, Mihajlovic e De Zerbi si dividono la posta in palio - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Sassuolo-Bologna 1-1, Mihajlovic e De Zerbi si dividono la posta in palio -