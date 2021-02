Arcelor Mittal: Consiglio Stato, no a richiesta sospensiva (Di sabato 20 febbraio 2021) E’ stata respinta la richiesta di sospensiva presentata da ArcelorMittal al presidente della Quarta Sezione del Consiglio di Stato, Luigi Maruotti, contro la sentenza del Tar di Lecce che impone all’azienda di ottemperare all’ordinanza del sindaco di Taranto Rinaldo Melucci e di spegnere gli impianti dell’area a caldo entro il 14 aprile. Secondo il presidente Leggi su periodicodaily (Di sabato 20 febbraio 2021) E’ stata respinta ladipresentata daal presidente della Quarta Sezione deldi, Luigi Maruotti, contro la sentenza del Tar di Lecce che impone all’azienda di ottemperare all’ordinanza del sindaco di Taranto Rinaldo Melucci e di spegnere gli impianti dell’area a caldo entro il 14 aprile. Secondo il presidente

