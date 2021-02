Android 12: tutte le novità disponibili finora (Di sabato 20 febbraio 2021) In questi giorni è stata rilasciata l’anteprima per sviluppatori di Android 12. Vediamo le novità e le nuove funzioni disponibili In questi giorni, Google ha rilasciato la Developer Preview di Android 12, permettendo ai possessori di smartphone Pixel (dalla serie 3 in poi) di provare il nuovo sistema operativo. Oggi vi illustreremo le nuove funzioni e i cambiamenti introdotti. Android 12: le novità confermate Con il nuovo sistema operativo del robottino, la condivisione delle reti Wi-Fi sarà facilitata senza dover mostrare il codice QR. Nella schermata di condivisione della rete, apparirà una nuova voce “Nearby” che utilizzerà la funzione Nearby Share per trasmettere le credenziali Wi-Fi. Per il reparto fotografico, il supporto al formato AVIF — un formato d’immagine con qualità ... Leggi su tuttotek (Di sabato 20 febbraio 2021) In questi giorni è stata rilasciata l’anteprima per sviluppatori di12. Vediamo lee le nuove funzioniIn questi giorni, Google ha rilasciato la Developer Preview di12, permettendo ai possessori di smartphone Pixel (dalla serie 3 in poi) di provare il nuovo sistema operativo. Oggi vi illustreremo le nuove funzioni e i cambiamenti introdotti.12: leconfermate Con il nuovo sistema operativo del robottino, la condivisione delle reti Wi-Fi sarà facilitata senza dover mostrare il codice QR. Nella schermata di condivisione della rete, apparirà una nuova voce “Nearby” che utilizzerà la funzione Nearby Share per trasmettere le credenziali Wi-Fi. Per il reparto fotografico, il supporto al formato AVIF — un formato d’immagine con qualità ...

stefanodonno75 : To Be STEFANO DONNO: ANDROID 12 DP1 è qui: TUTTE le NOVITA' a confronto... - morrissey700 : ANDROID 11 stamattina ricevo l'aggiornamento più la patch di febbraio per il mio Samsung, direi contento faccio dow… - HDblog : RT @HDblog: Android 12 Developer Preview: tutte le novità nascoste e non annunciate - Gianluca_danza : @thomaspappacena Io... Se mai avrò un iphone... Mentre gli android non hanno cover, tutte uguali... Dannati BASTARDI - Asgard_Hydra : Android 12 Developer Preview: tutte le novità nascoste e non annunciate | Video - -