50 anni fa nasceva Creeper | il primo worm della storia dell’informatica

(Di sabato 20 febbraio 2021) IlveroIlmalwarenon è stato un virus ma un, un programma che si replica da solo. E compie cinquant’, anche se la sua idea è ancora più vecchia. Infatti, è stato uno dei padri fondatoricomputer science, lo scienziato tedesco naturalizzato americano dopo la Seconda guerra mondiale John von Neumann a immaginare già negliQuaranta del secolo scorso che in un modello teorico di computer si poteva programmare una entità che avesse la proprietà di replicarsi da sola (è la sua teoria degli automi che si riproducono da soli, un contributo teorico fondamentale per la scienza informatica). All’epoca i computer praticamente non c’erano ancora e ...