Venezia | delfino spiaggiato a Sottomarina | aveva una rete da pesca nella laringe

(Di venerdì 19 febbraio 2021) VENEZIA – Lo scorso sabato, sulla spiaggia di Sottomarina, in provincia di Venezia, è stato trovato il primo delfino spiaggiato dell’anno. Lo segnala Legambiente Veneto, raccontando che gli esperti del Cert di Padova, partner del progetto europeo Life Defi, coordinato dal Cnr Irbim e a cui collabora anche Legambiente, stanno effettuando le indagini post mortem, trovando una rete da pesca nella laringe dell’animale. “Non è ancora stabilito se l’attrezzatura da pesca sia stata la causa che ha provocato la morte del mammifero marino, ma sicuramente ha contribuito alla compromissione dello stato di salute dell’animale”, commenta Sandro Mazziol, coordinatore del team del Cert.

In Veneto è stato registrato il primo caso di delfino spiaggiato nel 2021: si tratta di un esemplare di tursiope (Tursiops truncatus) finito sull'arenile Il delfino spiaggiato a Sottomarina aveva una ...La segnalazione e la denuncia arriva da Legambiente. "E' il primo caso dell'anno sul litorale veneto" scrivono. "Una rete da pesca ritrovata nella laringe di un tursiope da parte degli esperti dell'Un ...