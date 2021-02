Uomini e Donne, anticipazioni oggi 19 febbraio: Sophie fa la scelta (Di venerdì 19 febbraio 2021) È finalmente giunto il momento tanto atteso da tutti: anche Sophie Codegoni, bellissima tronista 18enne di Uomini e Donne, ha fatto la sua scelta e nella puntata di oggi, venerdì19 febbraio 2021, vedremo finalmente il momento in cui dirà al suo corteggiatore del cuore che è lui la sua scelta: Matteo o Giorgio? Si preparino a scendere i petali rossi di Uomini e Donne. È giunto finalmente il momento Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 19 febbraio 2021) È finalmente giunto il momento tanto atteso da tutti: ancheCodegoni, bellissima tronista 18enne di, ha fatto la suae nella puntata di, venerdì192021, vedremo finalmente il momento in cui dirà al suo corteggiatore del cuore che è lui la sua: Matteo o Giorgio? Si preparino a scendere i petali rossi di. È giunto finalmente il momento Articolo completo: dal blog SoloDonna

RaiTre : «Perché due donne o due uomini non possono crescere un bambino e sette suore, sì? Questa è una domanda che mi sono… - ilpost : Tra le tante cose che si possono fare nel nostro sistema solare, compiere un atterraggio controllato su #Marte è un… - pdnetwork : Legge per la parità salariale, estensione congedo di paternità a 3 mesi, più asili nido, sostegno all'occupazione e… - emanuelazuliani : @SerMottola @fillequisiffle @DottorWatson Gli adulti dovrebbero preoccuparsi di imparare l'italiano ma se gli uomin… - leodalneg : RT @BaobabExp: #19febbraio di 84 anni fa, in Etiopia, il massacro di #AddisAbeba Donne, uomini e bambini fucilati, pugnalati, arsi vivi a… -