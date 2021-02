UFFICIALE – Parma-Inter si giocherà il prossimo 4 marzo (Di venerdì 19 febbraio 2021) Confermata la data di Parma-Inter Con un comunicato pubblicato sul proprio sito, la Lega Serie A ha reso ufficiali gli orari della sesta giornata del girone di ritorno, turno infrasettimanale. L’Inter sarà impegnata sul campo del Parma con il match che è stato confermato per giovedì 4 marzo con calcio di inizio alle ore 20:45. La partita sarà trasmessa su Sky. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di venerdì 19 febbraio 2021) Confermata la data diCon un comunicato pubblicato sul proprio sito, la Lega Serie A ha reso ufficiali gli orari della sesta giornata del girone di ritorno, turno infrasettimanale. L’sarà impegnata sul campo delcon il match che è stato confermato per giovedì 4con calcio di inizio alle ore 20:45. La partita sarà trasmessa su Sky. L'articolo proviene damagazine.

