Tragedia nella notte | esce di strada con l’auto | muore un 23enne sannita

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutotra Apice e Sant’Arcangelo Trimonte. Unha perso la vita dopo essere uscito fuori dicon la sua auto impattando contro un muretto. Sono ancora in corso di accertamento, da parte dei Carabinieri, le cause che hanno portatoguidata dalM.D.S, originario di Sant’Arcangelo Trimone, ad uscire fuori. Inutili i soccorsi prestati dal personale del 118 al giovane.drammatica carambola sono rimasti feriti il fratello del giovane e la fidanzata. Foto: da Facebook (Maurizio Boscia) L'articolo proviene da Anteprima24.it.

grigorirapture : RT @tizianosmile1: Grazie Edo per averci regalato la tua presenza, dai un senso a questa stagione che è una tragedia nella tragedia. #Che… - terotero : Nella nascita della tragedia n. vede l'emergere della mediocrità e dell'appagamento attraverso costrutti estetici c… - terotero : Il coro come muro dionisiaco e catartico alla natura (Schiller prefazione sposa di Messina), così fino a quando è n… - W3MAVDEIT : è una tragedia nella tragedia - hisworkwife : ho ordinato il libro di firefly lane (la prima stagione è solo la prima metà) e già ho letto che sfocia nella tragedia -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia nella

Il Gazzettino

Giàprima perizia, quella che fotografava lo stato del viadotto al momento della, era emerso che il 68% dei trefoli, un elemento costruttivo delle corde (quello che garantisce la ...E' stato fissato per sabato nel primo pomeriggiochiesa di Tronzano il funerale della piccola Anna, la bimba di tre anni morta in seguito a un incidente stradale. Laè avvenuta lunedì sera quando stava rientrando a casa con la mamma e ...di Fabrizio Morviducci Poteva essere una tragedia. Un pino marittimo alto più di 10 metri è crollato al suolo nel giardino di via 78° Reggimento Lupi di Toscana. Solo il giorno prima i giostrai che av ...Le Forze dell’Ordine intervenute sul posto avallerebbero la pista dell’omicidio-suicidio avendo trovato la donna, 77enne, coperta con un lenzuolo ed il marito, 83enne, impiccato. Una coppia tranquilla ...