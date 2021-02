Traffico Roma del 19-02-2021 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Luceverdeaggiornamento con ilBentrovati all’ascolto a causa di un incidente avvenuto sulla tratto Urbano dell’a24 all’altezza di Portonaccio in direzione del raccordo notevoli ripercussioni sulla tangenziale est in coda ilsulla tangenziale in entrambe le direzioni code Provenendo da San Giovanni e nell’altra direzione code dalla Nomentana e ripercussioni anche sulla via nella zona del verano in questo momento incidente sulla Pontina altezza Tor de’ Cenci in direzione Pomezia sull’autostradaFiumicino code per lavori verso il viadotto della Maglianaintanto code verso la via Appia in via di Tor Carbone è in via di torricola sul Raccordo Anulare anche qui code pertra la Pontina è la Appia in carreggiata esterna e per i dettagli di queste ...