Sophos: come funziona e come difendersi dal ransomware Conti (Di venerdì 19 febbraio 2021) Sophos ci spiega come funziona e come ci si può difendere dal ransomware Conti, una delle cyberminacce che da un anno si introduce nelle reti aziendali Multinazionale leader nella sicurezza di ultima generazione, Sophos protegge più di 400.00 aziende di ogni dimensione in oltre 150 paesi dalle minacce informatiche più avanzate. Sviluppate dai SophosLabs – team di ricerca globale – le soluzioni di sicurezza cloud-native e con AI integrata proteggono endpoint, server, device mobili e reti dalle minacce sempre più evolute, incluse violazioni automatizzate, ransomware, malware, exploit, furto di dati, phishing e molto altro. Proprio per la loro capacità, il Sophos Rapid Response è ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 19 febbraio 2021)ci spiegaci si può difendere dal, una delle cyberminacce che da un anno si introduce nelle reti aziendali Multinazionale leader nella sicurezza di ultima generazione,protegge più di 400.00 aziende di ogni dimensione in oltre 150 paesi dalle minacce informatiche più avanzate. Sviluppate daiLabs – team di ricerca globale – le soluzioni di sicurezza cloud-native e con AI integrata proteggono endpoint, server, device mobili e reti dalle minacce sempre più evolute, incluse violazioni automatizzate,, malware, exploit, furto di dati, phishing e molto altro. Proprio per la loro capacità, ilRapid Response è ...

informazionecs : Anatomia del ransomware Conti: i ricercatori di Sophos svelano come si sviluppa questo attacco e come difendersi - SophosItalia : Scopri il servizio SOPHOS Managed Threat Response (MTR) in azione! Partecipa al webinar e scopri come sono stati ge… -