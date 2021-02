Sofia Sala figlia Dayane Mello: il messaggio commuove tutti (Di venerdì 19 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Sofia è la figlia della modella Dayane Mello, attualmente concorrente del GF Vip. Ma scopriamo quel messaggio che ha fatto commuovere tutti. La permanenza di Dayane Mello nella Casa del Grande Fratello è stata molto turbolenta. Infatti dopo aver confessato la verità sul suo doloroso passato, qualche tempo fa è stata colta da una spiacevole Leggi su youmovies (Di venerdì 19 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è ladella modella, attualmente concorrente del GF Vip. Ma scopriamo quelche ha fattore. La permanenza dinella Casa del Grande Fratello è stata molto turbolenta. Infatti dopo aver confessato la verità sul suo doloroso passato, qualche tempo fa è stata colta da una spiacevole

soufuracoes : RT @Ele_1912: @Frances53417053 @Dayane_mello_ No, Stefano sala, l‘ex di Dayane/papà di Sofia - Ele_1912 : @Frances53417053 @Dayane_mello_ No, Stefano sala, l‘ex di Dayane/papà di Sofia - IllyCampisi : @marperlo1 #Dayane ha sempre rovinato tutto in quella casa... Se non capisci cos'è l'anoressia fai una bella cosa i… - sofia_privecrew : RT @_lxzy_: mi tl es la sala de urgencias de un hospital, todas con dolor cardíaco jsjsjsjsjsjs - cerutti_myriam : @StronzaGentile @TomcatN95 @Fuoridime1 C'è Stefano Sala di mezzo di cui è un grande amico. La bimba Sofia lo chiama addirittura zio -