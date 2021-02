Seeyousound | la città e i suoni

(Di sabato 20 febbraio 2021) L’anno scorso aveva appena inaugurato quando la pandemia lo ha costretto a uno stop. Quest’anno ilMusic Film Festival si è attrezzato per ogni evenienza e, pur sognando il ritorno in sala, si svolge sulla piattaforma streaming playsys.tv dove si trovano già i primi titoli del programma (biglietto 3,99 euro; abbonamento 35 euro). Una volta terminato il festival, la piattaforma continuerà a proporre film on demand a tema musicale. Sulla stessa e sui canali della manifestazione saranno diffusi ogni … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

