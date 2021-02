Seal | quando l’amore per la musica supera tutto

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Cresciuto nel cuore di Londra,è un cantante e compositore britannico di origini brasiliane e nigeriane.Affetto da lupus eritematoso discoide sin dall’adolescenza, che gli ha procurato numerose cicatrici sul volto,non si è mai fatto abbattere dalle difficoltà della vita. Oltre alle cicatrici, infatti, un altro effetto della malattia è stata la precoce perdita dei capelli. Nonostanteha continuato a lottare per il proprio sogno, fare dellala propria vita. Giovane e pieno di talento, negli anni Ottantasi unisce ai Push, una band inglese funk con cui inizia un tour in Giappone. Dopo aver lasciato la band e tornato in Inghilterra,conosce il produttore discografico Adamski, con cui incide Killer, grande successo degli anni ...

Seal è il nome d'arte di Henry Olusegun Adeola Samuel. L'artista è nato a Londra il 19 febbraio 1963 e vanta origini nigeriane da parte di madre e brasiliane da parte di padre. E' laureato in architet ...