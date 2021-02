TV7Benevento : Rugby: Innocenti, 'Flaminio sarebbe ideale per noi, non abbiamo forze per ristrutturarlo da soli'... - benborsani : Rugby: le prime elezioni FIR nell’era della comunicazione crossmediale #rugby #italrugby #seinazioni #Gavazzi… - dariomazzocchi : Leggo Marzio Innocenti, candidato federale, dire che il machismo nel rugby è fortunatamente finito. Sarà. A me pare… -

Ultime Notizie dalla rete : Rugby Innocenti

Il Tempo

Le idee di Marzioper ridare vita a uno sport che in Italia non funziona ...Benevento . L'Assemblea Elettiva della Federazione Italianasi avvicina. Si terrà il 13 marzo presso la Nuova Fiera di Roma di Roma, con prima ... Marzio, Giovanni Poggiali, Antonino ...Roma, 19 feb. (Adnkronos) - "Il Flaminio per il rugby? Idealmente sarebbe la soluzione migliore per il rugby italiano, anche dal punto di vista simbolico e identitario. Vi troverebbero spazio gli uffi ...Le idee di Marzio Innocenti per ridare vita a uno sport che in Italia non funziona più Non fosse così oscena e sconveniente di questi tempi, la metafora del rugby italiano come grande malato funzioner ...