Pregliasco | “Le persone già contagiate dal Covid rischiano di essere reinfettate dalle varianti”

Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università di Milano, in diretta su YouTube: "Anche le persone già contagiate nei mesi scorsi rischiano molto probabilmente di essere re-infettate dalle varianti Covid. Dal punto di vista scientifico non sarebbe neanche una novità". Questo virus non ce lo toglieremo "dalle scatole" in fretta. Molto dipenderà dalla velocità con la quale riusciremo a vaccinarci tutti. Anche le persone già contagiate nei mesi scorsi rischiano molto probabilmente di essere re-infettate dalle varianti Covid. Ne è convinto Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università di Milano.

