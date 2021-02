M5s, 16 deputati votano no alla fiducia. Sarli: “Scelta sofferta, ma non posso stare con Lega e FI”. Castelli: “Ci sono regole e vanno rispettate” (Di venerdì 19 febbraio 2021) In casa M5s non sono bastati le 15 espulsioni annunciate dal reggente Vito Crimi per chi non si era espresso a favore del governo Draghi, né gli appelli del garante Beppe Grillo, per frenare il fronte dei ribelli nel giorno del voto di fiducia alla Camera dei deputati. Altri sedici voti contro, quattro astenuti, mentre in dodici decidono di disertare la votazione in modo tattico: questa è stata la fotografia del dissenso targato M5s. Una spaccatura evidente, alla quale hanno preso parte anche nomi pesanti, come l’ex sottosegretario all’Economia Alessio Villarosa (astenuto e critico verso l’esecutivo) e la stessa vicepresidente della Camera, Maria Edera Spadoni, che invece non ha partecipato. “Se mi sento già espulso? Chiedete a Crimi, non sono io che prendo le decisioni”, taglia corto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) In casa M5s nonbastati le 15 espulsioni annunciate dal reggente Vito Crimi per chi non si era espresso a favore del governo Draghi, né gli appelli del garante Beppe Grillo, per frenare il fronte dei ribelli nel giorno del voto diCamera dei. Altri sedici voti contro, quattro astenuti, mentre in dodici decidono di disertare la votazione in modo tattico: questa è stata la fotografia del dissenso targato M5s. Una spaccatura evidente,quale hanno preso parte anche nomi pesanti, come l’ex sottosegretario all’Economia Alessio Villarosa (astenuto e critico verso l’esecutivo) e la stessa vicepresidente della Camera, Maria Edera Spadoni, che invece non ha partecipato. “Se mi sento già espulso? Chiedete a Crimi, nonio che prendo le decisioni”, taglia corto ...

