LIVE Medvedev-Tsitsipas 6-4 6-2, Australian Open 2021 in DIRETTA: dominio incontrastato per l'ultimo vincitore delle Finals

Lo scontro tra gli ultimi due vincitori delle ATP Finals pende fino ad ora dalla parte di Daniil Medvedev, che si è preso i primi due set in maniera comoda. Ma attenzione a Tsitsipas, era sotto 2-0 anche con Rafa Nadal… 

SET Medvedev, 6-2! E con l'ace numero 11 il numero 4 al mondo si prende anche la seconda frazione. Annichilito fino ad ora Tsitsipas 

40-0 Servizio vincente dell'esteuropeo, tre set point 

30-0 E arriva l'ennesimo errore dell'ellenico 

15-0 Ace per Medvedev, è il decimo della sua partita 

BREAK Medvedev, 5-2! E ci mette anche la risposta di dritto, aiutata dal nastro. Ora il russo serve per il secondo set 

0-40 Altro passante MERAVIGLIOSO di

